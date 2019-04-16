Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала «1+1 медиа», которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.

Отмечается, что телеканал Коломойского хочет признать ложью ряд сообщений, которые сделал Порошенко. Кроме того, от президента страны потребуют возместить моральный ущерб в размере $37 тыс. и опровергнуть этих заявлений.

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По данным издания, канал «1+1 медиа» назвал ложью следующие высказывания Порошенко: «Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники — ничего общего с правдой это не имеет», «И ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет» и другие.

Ранее сообщалось, что канал Коломойского подаст в суд на Порошенко.