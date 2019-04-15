Горбачев поздравил Пугачеву с юбилеем

Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил артистку Аллу Пугачеву с юбилеем.

Он отметил, что ему «выпало быть правителем в эпоху Аллы Пугачевой».

«Эпоха была сложная. Мы учились свободе, а тебе не надо было ей учиться. Ты пример свободного человека. И смелого. Я не забуду, как ты поехала со своим оркестром в Чернобыль…А Раиса Максимовна через меня доставала билеты на твои концерты», — сказал он.

Народная артистка СССР Алла Пугачева сегодня отмечает юбилей — 15 апреля ей исполняется 70 лет. С самого утра певицу поздравляют ее коллеги, близкие и первые лица страны.