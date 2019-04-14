Умерла Биби Андерсон

Шведская актриса Биби Андерсон умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Goteborgs Posten со ссылкой на заявление ее подруги и режиссера Кристины Улофсон.

Как отмечается, она сыграла в 11 фильмах шведского режиссера Ингмара Бергмана.

«Биби была большой актрисой и фантастическим гуманистом», — отметила Улофсон.

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Уточняется, что Андерссон начала свою карьеру в возрасте 15 лет. Тогда она снялась в рекламе Бергмана, а после во многих его фильмах. За свою карьеру она удостоилась приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль, а также премии «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля.

В 2009 году у нее случился инсульт, после которого она стала жить в доме престарелых.