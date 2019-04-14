Рейтинг богатейших домов в «Игре престолов» опубликовал Bloomberg

Агентство Bloomberg при содействии фанатов сериала HBO «Игра престолов» составило рейтинг самых богатых домов Вестероса. Видео с рейтингом было опубликовано на сайте Bloomberg.

Отмечается, что эксперты оценивали благосостояние семей Вестероса на основе имущественных приобретений на протяжении семи сезонов сериала.

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Самым богатым было признано Таргариенов, так как его владелице Дейнерис Таргариен принадлежит наиболее ценный актив — боевые драконы. Хотя эксперты не смогли точно оценить в денежном эквиваленте состояние семейства, отмечается, что можно оценивать богатство с точки зрения стоимости драконов либо на основании имущества, которое можно награбить с помощью боевого дракона.

Второе место заняло семейство Ланнистеров, которое опустилось в рейтинге из-за потери золотых рудников Кастерли-Рок. Их богатство определяется возможностью получения кредитов от Железного банка и контролем над торговыми путями.

Третье место отдано дому Арренов, который контролирует недоступную из-за географического положения другим домам Долину.

Дом Старков, которому принадлежат обширные северные земли, занял четвертое место в рейтинге.

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