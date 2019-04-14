Самая дорогая картина в мире может быть подделкой

Знаменитая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная два года назад за $450 млн, может оказаться подделкой, сообщает New York Post.

В случае, если это окажется правдой, реальная стоимость картины составит $1200.

Об этом заявил искусствовед Бен Льюис, утверждающий, что Национальная галерея в Лондоне сознательно ввела в заблуждение участников торгов, скрывая, что группа экспертов допускает, что картина является дубликатом.

Льюис подтвердил, что мнения оценщиков разошлись при работе с картиной.