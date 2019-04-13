Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров
Тележурналист Владимир Познер рассказал о книгах, которые он взял бы с собой на необитаемый остров. Об этом сообщает агентство Nation News.
Как отмечается, это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Три Мушкетера» Александра Дюма на французском, а также «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Реклама
Уточняется, что 13 апреля Познер читал текст на акции «Тотальный диктант» в Новосибирском государственном университете.
Ранее сообщалось, что Соловьев обрушился на Познера за «банальную» национальную идею.