Александр Маршал рассказал, что Дудь вырезал из интервью

Советский и российский исполнитель Александр Маршал заявил, что из его интервью с видеоблогером Юрием Дудем была вырезана половина сказанного, передает «Царьград».

По его словам, в вырезанных из интервью фрагментов речь, в том числе, шла и об Украине.

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«Он половину там вырезал всего того, что я говорил — про Украину и так далее. Но когда он меня спросил «вы пропутинский?», я ответил — «во-первых, я пророссийский, что значит пропутинский, не понимаю», — сказал Маршал.

Также певец отметил, что у него сложилось позитивное впечатление от Дудя, которого он охарактеризовал как «адекватного, совершенно нормального, очень интересующегося» человека, который «любит свою работу».

Ранее Маршал предложил недовольному российской властью Дудю уехать из страны.