Об угрозах бесплатного просмотра «Игры престолов» предупредил Роскомнадзор

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Роскомнадзор на своей странице в соцсети «Вконтакте» призвал россиян не переходить по вызывающим сомнение ссылкам для бесплатного просмотра финального сезона сериала «Игра престолов», так как они могут содержать вирусы.

Подчеркивается, что наибольшую опасность с точки зрения заражения вирусами представляют первая и последняя серии сезона. Всего под видом ссылок на «Игру престолов» могут маскироваться 33 типа угроз и 505 видов вредоносного программного обеспечения (ПО).

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Как отмечается, чаще всего злоумышленники применяют «троянцев» для похищения конфиденциальной информации, а также с рекламным ПО и загрузчиками.

Ранее сообщалось, что появился спойлер о смерти героя «Игры престолов».