Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой «Ромео и Джульетта». Об этом сообщает «Би-би-си».

Ранее считалось, что Шекспир в период с 1597 по 1598 год жил в районе нынешнего железнодорожного вокзала Ливерпуль-стрит. Однако Марш выяснил, что на самом деле драматург проживал в районе дома номер 35 на переулке Грейт Сент-Хеленс. Этот переулок ведет от центральной улицы Сити к небольшой церкви Святой Елены.

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По словам историка, это место проживания ощутимо повлияло на творчество поэта. Так, Марш отметил, что Шекспир проживал в богатом квартале по соседству с зажиточными людьми разных профессий. Это, в свою очередь, повысило социальный статус Шекспира и позволило ему общаться с людьми, у которых были связи по всей Европе.

Ранее сообщалось, что объявлено жюри конкурса на памятник Шекспиру в Москве.