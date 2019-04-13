Ахеджакова не поняла спектакль Богомолова, где упоминали Сталина

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Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала спектакль режиссера Константина Богомолова, в котором упоминали покойного руководителя СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщает ФАН.

Уточняется, что Ахеджакова выразила недоумение по поводу успеха Богомолова. Она удивилась, «почему народ ликует».

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«Нина Усатова в конце спектакля, слезы, и она говорит: «Товарищ Сталин — сын трудового народа. А я — дочь трудового народа». В зале овации. Я в Малом театре сидела, они были на гастролях. Я ничего разобрать не могу», — добавила Ахеджакова.

Ранее Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.