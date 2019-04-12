Мединский предложил перенести премьеру «Братства» с 9 мая на другую дату

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Министр культуры России Владимир Мединский предложил перенести начало широкого проката фильма «Брат­ство» на другую дату. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, Мединский рекомендовал перенести начало проката с 9 мая и подобрать другую дату.

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Как отмечается, решение министра связано с критическими замечаниями к фильму со стороны ветеранских организаций.

Ранее сообщалось, что ММКФ отменил показ фильма «Брат­­ство» Павла Лунгина.