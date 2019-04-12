Мединский предложил перенести премьеру «Братства» с 9 мая на другую дату
Министр культуры России Владимир Мединский предложил перенести начало широкого проката фильма «Братство» на другую дату. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным агентства, Мединский рекомендовал перенести начало проката с 9 мая и подобрать другую дату.
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Как отмечается, решение министра связано с критическими замечаниями к фильму со стороны ветеранских организаций.
Ранее сообщалось, что ММКФ отменил показ фильма «Братство» Павла Лунгина.