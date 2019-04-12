Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода «Звездных войн». Видео появилось на YouTube.

Также стало известно, что девятая часть франшизы «Звездные войны» получит название «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» (The Rise of Skywalker).

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Действие девятого эпизода развернется через «некоторое время» после событий «Последних джедаев».

Премьера фильма запланирована на 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Кэрри Фишер появится в новых «Звездных войнах».

Как отмечалось, героиня умершей в 2016 году актрисы Кэрри Фишер принцесса Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звездных войн».