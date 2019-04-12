Вышел трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу
В сети появился трейлер криминального боевика «Анна» от режиссера Люка Бессона. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта.
Сюжет картины построен вокруг русской топ-модели, которая оказывается наемной убийцей. Главную роль в фильме исполнила российская модель и актриса Саша Лусс.
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В проекте также приняли участие Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерф.
Премьера «Анны» в мировом прокате назначена на 21 июня.
Ранее СМИ сообщили о закрытии одного из дел о сексуальных домогательствах Люка Бессона.