Вышел трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу

В сети появился трейлер криминального боевика «Анна» от режиссера Люка Бессона. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта.

Сюжет картины построен вокруг русской топ-модели, которая оказывается наемной убийцей. Главную роль в фильме исполнила российская модель и актриса Саша Лусс.

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В проекте также приняли участие Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерф.

Премьера «Анны» в мировом прокате назначена на 21 июня.

Ранее СМИ сообщили о закрытии одного из дел о сексуальных домогательствах Люка Бессона.