Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую литературной частью театра «Современник» Евгению Кузнецову.

«Умер Геннадий Фролов», — сказала она.

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре. С 1961 года был в труппе московского театра «Современник». В текущем репертуаре был занят в постановках «Вишневый сад», «Крутой маршрут», «Играем... Шиллера!», «Три товарища» и многих других.

Также Фролов работал в кино. На его счету - роли в лентах «Командировка», «Встреча на переправе», «Осенняя история», «Цезарь и Клеопатра», «Битва за Москву» и другие.