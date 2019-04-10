На свободе Серебренников готовит сюрприз для Пугачевой

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Режиссер Кирилл Серебренников, недавно решением Мосгорсуда освобожденный из-под домашнего ареста, вернулся к работе в «Гоголь-центре», где является художественным руководителем.

Как сообщает РИА «Новости», сейчас Серебренников готовит концерт в честь певицы Аллы Пугачевой, в апреле отмечающей 70-летний юбилей. «идет подготовка к концерту-посвящению «Наша Алла». Премьера намечена на 24 и 25 апреля», — рассказали в театре.

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Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.

В понедельник, 8 апреля, Серебренникову отменили меру пресечения в виде домашнего ареста. 10 апреля Серебренников вышел на поклон в «Гоголь-центре».