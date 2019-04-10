Warner Bros. уличила Трампа в нарушении авторских прав

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Киностудия Warner Bros. обвинила президента США Дональда Трампа в нарушении авторских прав, пишет BuzzFeed.

Американский лидер опубликовал у себя в твиттере видео, которое, как отмечается, было уже частью его предвыборной кампании. Запись набрала миллион просмотров менее чем за три часа.

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На фоне играла музыка композитора Ханса Циммера, написанная им для фильма о Бэтмене, уточняется в материале. Это вызвало недовольство киностудии, и она затем выступила с жалобой на нарушение авторских прав. Также Warner Bros. заявила, что будет через юристов добиваться удаления видео.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году.