Умер Вадим Межуев

Главный научный сотрудник института философии РАН профессор Вадим Межуев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на сайте института.

Как отмечается, Межуев написал ряд работ по философии культуры и истории. Боле того, его работы (прежде всего монография «Культура и история») до сих пор сохранили свою актуальность, а также продолжают способствовать новым дискуссиям в академических кругах и общественном пространстве, добавили в сообщении.

Уточняется, что профессор родился 17 декабря 1933 года. В 1956 году он окончил философский факультет МГУ им. Ломоносова, в 1964 году — аспирантуру института философии, где проработал всю жизнь.