Умерла еще одна девушка Бонда

Актриса Надя Регин, сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда, умерла в возрасте 87 лет, сообщает Mirror.

Сербская актриса снялась в двух картинах из киноэпопеи о суперагенте Джеймсе Бонде — «Из России с любовью» и «Голдфингер».

Смерть Нади Регин подтвердили создатели фильмов о Бонде. «С сожалением узнали о смерти Нади Регин. Мыслями в это печальное время мы с ее семьей и друзьями», — написано в официальном твиттер-аккаунте киносаги.

Реклама

В картине 1963 года «Из России с любовью» Надя Регин играла любовницу турка Керим Бея. В «Голдфингере» 1964 года — исполнительницу танца живота Бониту, пленившую Бонда в исполнении Шона Коннери. Также снималась в британских телесериалах.

1 апреля стало известно о смерти еще одной девушки Бонда — актрисы Тани Мале.

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY