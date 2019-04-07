Стали известны подробности госпитализации Аллы Демидовой

Стали известны подробности о госпитализации актрисы Аллы Демидовой, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Гоголь-центра».

Как отмечается, народная артистка России проходит плановое обследование.

«С Аллой Сергеевной все хорошо. Она на плановом обследовании, просто поднялось давление», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Алла Демидова была госпитализирована в Москве. Спектакль с участием артистки «Ахматова. Поэма без героя» был отменен и перенесен с 7 апреля на 22 июня.