Певец Профессор Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей «Профессор» Лебединский заявил, что Россия обязана попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги», передает «Обозреватель».

По его словам, если это произойдет, то отношения двух стран наладятся.

«Безусловно, Россия как государство должна попросить прощения у Украины.. и поклониться в ноги И максимально компенсировать убытки», — заявил Лебединский.

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Певец также отметил, что хочет переехать на Украину, так как в США «все чужое».

Лебединский — советский и российский музыкант. Он получил широкую известность благодаря песне «Я убью тебя, лодочник». В 2014 году он эмигрировал в США.