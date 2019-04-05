Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции
Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер рассказал, как он себя чувствует после операции по замене искусственного сердечного клапана. Об этом он написал в своем твиттере.
Мик Джаггер заявил, что идет на поправку и поблагодарил всех за поддержку.
«Сейчас я чувствую себя намного лучше и иду на поправку», — добавил Мик Джаггер.
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До этого стало известно, что музыканта могут выписать из больницы через неделю.
Ранее сообщалось, что Мик Джаггер перенес операцию на сердце.