Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер рассказал, как он себя чувствует после операции по замене искусственного сердечного клапана. Об этом он написал в своем твиттере.

Мик Джаггер заявил, что идет на поправку и поблагодарил всех за поддержку.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше и иду на поправку», — добавил Мик Джаггер.

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До этого стало известно, что музыканта могут выписать из больницы через неделю.

Ранее сообщалось, что Мик Джаггер перенес операцию на сердце.