Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса

Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма «Морибус, живой вампир».

В размещенном ролике Лето предстал в образе вампира Морибуса из комиксов Marvel. Он стоит на улице среди идущей толпы. Видео подписано словами Лето «Потому что никто больше не пойдет по этому пути, Это место теней, где мы делаем то, что должно быть сделано, вне зависимости от цены».

Реклама

Выход фильма запланирован на 31 июля 2020. Лето досталась главная роль вампира Майкла Морибуса. Этот персонаж известен по комиксу «Удивительный Человек-паук». Впервые он появился в мультсериале «Человек-паук», вышедшем в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Мэтт Смит составит компанию Джареду Лето в спин-оффе по «Человеку-пауку».