Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы. Видео она опубликовала в своем инстаграме.
Она рассказала, что ролик снимался 6 июня 2018 года на песню «Я выбираю».
Также Исаева пообещала выложить еще «что-то солнечное и легкое».
Реклама
Ранее сообщалось, что режиссер Наталья Филатова планирует снять художественный фильм о жизни певицы.
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца.