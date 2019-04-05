Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

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Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы. Видео она опубликовала в своем инстаграме.

Она рассказала, что ролик снимался 6 июня 2018 года на песню «Я выбираю».

Также Исаева пообещала выложить еще «что-то солнечное и легкое».

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Ранее сообщалось, что режиссер Наталья Филатова планирует снять художественный фильм о жизни певицы.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца.