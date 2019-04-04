Умер Георгий Данелия

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Умер режиссер Георгий Данелия. Об этом «Новой газете» сообщили его родственники.

Ему было 88 лет.

88-летний режиссер Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких в стабильно тяжелом состоянии. Для стабилизации дыхания врачи вводили его в искусственную кому, из которой позже вывели. В марте супруга режиссера Галина Юркова-Данелия рассказала об улучшениях в его состоянии, но отметила, что о выписке пока речи не идет.

Известность Данелия получил после выхода комедии «Я шагаю по Москве». Среди других его работ — «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Совсем пропащий!», «Мимино» и «Кин-дза-дза».