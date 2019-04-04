Фейк о Зеленском и России распространила команда Порошенко

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Сразу несколько членов команды действующего президента Петра Порошенко распространили в социальных сети фейковую информацию о победителе первого тура выборов Владимире Зеленском, передает «Украинская правда».

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и два депутата Мария Ионова и Владимир Арьев опубликовали посты, в которых утверждается, что корпоративные права на видеоролик Зеленского о дебатах на киевском стадионе «Олимпийский» якобы принадлежат российской компании.

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Они также опубликовали скриншот, который якобы доказывает их слова.

«Еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России. Kedoo_Entertainment_Russia – фирмочка, которая имеет корпоративные права на ролик на НАШЕМ стадионе», — написала Геращенко.

На самом деле, как сообщает издание, «это фиктивный правообладатель, робот, который автоматически забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях России».

Ранее Порошенко дал согласие на проведение дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов в стране на киевском стадионе «Олимпийский».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.