Охлобыстин оценил шансы Зеленского стать президентом Украины

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Российский актер и писатель Иван Охлобыстин заявил, что лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский имеет высокие шансы стать новым украинским лидером. Комментарий у Охлобыстина взяло РИА «Новости».

По словам актера, Зеленский «должен победить», если верить «цифрам» после первого тура выборов. При этом, добавил Охлобыстин, нынешний президент Украины Петр Порошенко «постарается власть не отдать», однако у него не осталось сторонников.

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Также он выразил мнение, что актерский бэкграунд не помешает Зеленскому управлять страной, так как у него будут советники.

Ранее Охлобыстин согласился с высказыванием Зеленского о том, что он является идиотом.