Актриса Любовь Матюшина упала в обморок у московского театра

Заслуженная артистка РСФСР Любовь Матюшина упала в обморок у московского театра «Ленком», передает РЕН ТВ.

Отмечается, что актриса неожиданно потеряла сознание 3 апреля. Ей вызвали скорую.

По данным издания, медики помогли Матюшиной, но она отказалась от госпитализации.

Матюшина впервые появилась на экране в 1990 году в фильме-спектакле «Там, где мы бывали...». В 2000-е годы она стала сниматься в сериалах.

Заметными стали работы в проектах «Линия защиты» (судья), «Эшелон» (Любовь Иосифовна Чехонина), «Любовники» (Татьяна), «Очарование зла» (Лидия Иосифовна), «И падает снег» (Ада), «Марш Турецкого 4 сезон» (Дарья Андреевна), «Ментовские войны» (Ольга Шилова), «Таинственная страсть» (Зина, жена Пастернака).