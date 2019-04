NYT: на Disney подали в суд из-за недоплаты женщинам

Из-за гендерного зарплатного неравенства против компании Walt Disney Co. подали иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес, пишет The New York Times.

С иском выступила юридическая фирма из Сан-Франциско Andrus Anderson. Ранее она судилась из-за неравных зарплат мужчинам и женщинам с Intel и Farmers Insurance.

Реклама

В иске говорится о претензиях двух сотрудниц Ларонды Расмуссен и Карен Мур. Они требуют выплаты компенсаций и пособий. Расмуссен проработала в Disney 11 лет, в 2017 году она обратилась в отдел кадров с жалобой на то, что ей платят меньше, чем мужчинам, выполняющим аналогичную работу, требуя провести аудиторскую проверку.

Мур проработала около 20 лет. По ее словам, она хотела откликнуться на другую позицию в компании, однако ей отказали, изменив описание вакансии, а после чего наняли мужчину.

В компании обвинения отвергают и намерены защищаться в суде, говорится в материале.