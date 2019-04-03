Вилле Хаапасало раскрыл подробности о последней встрече с Булдаковым

Финский актер Вилле Хаапасало рассказал о своей последней встрече с Алексеем Булдаковым, который скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Хаапасало поделился, что их встреча состоялась в аэропорту.

«Мы летели в разные стороны, поговорили минут 10 – 15. Где-то год назад это было», — отметил актер.

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Он отметил, что находится в состоянии шока, но приедет на прощание, если будет возможность, ведь с Булдаковым они познакомились на его первом фильм.

Оба актера стали широко известны по ролям в фильме 1995 года «Особенности национальной охоты».

Булдаков был опытнее, давал советы, охотно помогал, вспомнил актер.

Хаапасало назвал Булдакова «человеком с юмором».

Ранее в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов рассказали об обстоятельствах смерти Алексея Булдакова.