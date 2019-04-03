У Егора Крида закончился контракт с Black Star

<img src="//img.gazeta.ru/files3/345/11956345/RIAN_5604639.HR-pic905-895x505-6224.jpg">

Гендиректор Black Star Пашу рассказал, что поп-исполнитель Егор Крид больше не является артистом лейбла.

Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу. «У него реально закончился контракт 12 марта, мы сейчас в процессе переговоров — будем мы дальше работать, не будем, на каких условиях будем расходиться», — цитирует Super интервью Пашу блогеру Сергею Косенко.

Реклама

Продюсер также отметил, что товарный знак «Егор Крид» и далее будет принадлежать лейблу Black Star, а для своих дальнейших проектов Крид может использовать свою настоящую фамилию — Булаткин — или любой другой псевдоним.

Ранее представители Крида уточнили сообщения о его уходе из Black Star.