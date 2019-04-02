Режиссер «Лжи Матильды» подал к Алексею Учителю иск на 3 млн рублей

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Объединенная пресс-служба городских судов проинформировала об иске, поданном против режиссера «Матильды» Алексея Учителя, передает РИА «Новости».

Отмечается, что исковое заявление подал автор фильма «Ложь Матильды» Руслан Алиев. Он требует у Учителя 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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«Истец утверждает, что в издании «Комсомольская правда»… приведена прямая речь ответчика по поводу лично Алиева и его команды, а именно: «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалась, что боксер потребовал уничтожить фильм «Матильда».