Мадонна выступит на «Евровидении» за $1 млн

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60-летняя поп-певица Мадонна получит один миллион долларов за выступление на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, сообщает портал YNet со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания (IPBC), которая обратилась к нему с предложением быть партнером конкурса.

В январе нынешнего года СМИ узнали, что Мадонна может выступить на «Евровидении».