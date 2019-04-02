Мадонна выступит на «Евровидении» за $1 млн
60-летняя поп-певица Мадонна получит один миллион долларов за выступление на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, сообщает портал YNet со ссылкой на источники.
Отмечается, что такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания (IPBC), которая обратилась к нему с предложением быть партнером конкурса.
В январе нынешнего года СМИ узнали, что Мадонна может выступить на «Евровидении».