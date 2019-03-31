Исчезла самая дорогая картина в мире

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) пропала из филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби, пишет The New York Times.

Сообщается, что сотрудники филиала не знают, где находится картина. Работники основного музея Лувра, также не в курсе, где работа да Винчи.

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В сентябре 2018 года филиал французского музея Лувр в Абу-Даби сообщил о переносе презентации картины «Спаситель мира». Тогда не сообщалось, что стало причиной переноса и когда презентация состоится.

«Спаситель мира» считался утраченным, однако снова «всплыл» в 2017 году, когда частный коллекционер приобрел его более чем за $400 млн.