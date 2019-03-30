Не попавшую на «Евровидение» Maruv обворовали в аэропорту

Отказавшуюся ехать на «Евровидение» украинскую певицу Maruv ограбили в аэропорту «Борисполь». Об этом сообщают «Украинские новости».

По словам певицы, инцидент произошел, когда она возвращалась из Тель-Авива, где она выступала.

«Какие-то очень хитрые ребята, которые думают, что я вожу драгоценности, вскрыли мой чемодан и уперли все, что смахивало на драгоценности», — заявила Maruv.

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Однако ничего ценного в чемодане не было, уточнила певица.

Ранее сообщалось, что недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию.