Мик Джаггер отложил турне по Северной Америке из-за здоровья

Британская рок-группа The Rolling Stones отложила свой концертный тур по США и Канаде. Об этом сообщил в своем твиттере вокалист коллектива Мик Джаггер.

Он принес извинения всем поклонникам группы, которые уже приобрели билеты.

«Я огорчен, что придется отложить гастроли, однако я буду усердно работать, чтобы как можно скорее вернуться на сцену. Еще раз приношу всем извинения», -— добавил Джаггер.

Реклама

По данным журнала Rolling Stone, концертный тур группы пришлось отложить из-за состояния здоровья Джаггера, которому необходимо пройти курс лечения.

Ранее сообщалось, что Мик Джаггер покажет балет на музыку Rolling Stones в Петербурге.