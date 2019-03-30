Мик Джаггер отложил турне по Северной Америке из-за здоровья
Британская рок-группа The Rolling Stones отложила свой концертный тур по США и Канаде. Об этом сообщил в своем твиттере вокалист коллектива Мик Джаггер.
Он принес извинения всем поклонникам группы, которые уже приобрели билеты.
«Я огорчен, что придется отложить гастроли, однако я буду усердно работать, чтобы как можно скорее вернуться на сцену. Еще раз приношу всем извинения», -— добавил Джаггер.
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По данным журнала Rolling Stone, концертный тур группы пришлось отложить из-за состояния здоровья Джаггера, которому необходимо пройти курс лечения.
Ранее сообщалось, что Мик Джаггер покажет балет на музыку Rolling Stones в Петербурге.