Джорджа Клуни раскритиковали за бойкот Брунея из-за отношения к геям
Американский актер Джордж Клуни подвергся критике за призыв к бойкоту отелей Брунея из-за жестокого отношения к геям. Об этом сообщает Deadline.
Как отмечается, позицию голливудской звезды осудили на шоу «В настоящее время с Биллом Мейером».
«Что насчет Саудовской Аравии? Если вы действительно хотите отомстить, перестаньте заниматься вождением. Не используйте топливо», — подчеркнул Майер во время передачи.
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Подчеркивается, что эту позицию разделили и гости студии, одна из которых назвала слова актера «лицемерием», напомнив, что Голливуд, в частности, зарабатывает огромные деньги в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что Джордж Клуни осудил Бруней за жестокое отношение к геям.