Бенедикт Камбербэтч сыграет в фильме о 1917 годе

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Студии DreamWorks Pictures и Universal Pictures объявили о том, что съемки нового фильма Сэма Мендеса «1917» начнутся 1 апреля в Великобритании.

Главными героями картины, передает Deadline, станут двое британских солдат, сюжет сконцентрируется на одном дне из истории Первой мировой войны. Этих солдат сыграют Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чепмен.

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Также в картине сыграют Ричард Мэдден, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.

Сэм Мендес не только займет режиссерское кресло, но и займется сценарием.

Ранее стало известно, Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в сериале «Благие знамения».