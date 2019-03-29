Назван самый популярный музей мира

Первое место в рейтинге самых посещаемых музеев мира занял парижский Лувр. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Как отмечается, в 2018 году музей принял более десяти миллионов посетителей, его популярность увеличилась на 26%.

Уточняется, что причиной этого стали съемки в музее музыкального клипа певицы Бейонсе и Jay-Z.

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В пятерку вошли такие музеи, как Национальный музей Китая в Пекине, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, музеи Ватикана и Современная галерея Тейт в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в Лувре сорвалась презентация самой дорогой картины в мире авторства да Винчи.