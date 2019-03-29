Коломойский обозначил свое отношение к Зеленскому

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью агентству УНИАН рассказал о своём отношении к кандидату в президенты страны, шоумену Владимиру Зеленскому.

Бизнесмен рассказал, что его телеканал «1+1» стал сотрудничать с продакшн-студией Зеленского «Квартал 95» в 2012 году.

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В качестве положительных качеств Зеленского Коломойский выделил скорость реакции, эрудицию и самостоятельность в принятии решений.

«Он никогда не был замечен в алчности, в стремлении зарабатывать деньги любой ценой, в неумении договариваться, в отсутствии компромиссности», — заявил предприниматель.

При этом Коломойский отметил необходимость прихода к власти на Украине представителей нового поколения.

«Моё мнение — надо всё-таки уступать дорогу молодым. Зеленский — это... некий символ. Символ смены поколений», — подчеркнул он.