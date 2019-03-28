Rammstein пригласили в концлагерь после «бесчеловечного» ролика

Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил группу Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, после того как немецкая рок-группа выложила короткий тизер. Об этом сообщает Bild.

На записи видно, как члены музыкального коллектива, якобы находясь в концлагере, встали на эшафот в полосатой форме заключенных, готовясь к повешению.

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По словам Фреллера, группа использовала бесчеловечную тему холокоста в рекламных целях, что непозволительно.

Уточняется, что свои роликом немецкие музыканты задели чувства многих социальных слоев.

Ранее сообщалось, что гитарист Rammstein анонсировал выход пяти новых клипов.