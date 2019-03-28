Hollywood Reporter рассказал о панике в Голливуде из-за скандала с актрисами

После скандала с мошенничеством при поступлении в элитные вузы США, в котором были замешаны известные актрисы, в Голливуде вспыхнула паника, пишет The Hollywood Reporter.

В марте минюст США раскрыл одну из крупнейших коррупционных схем при поступлении абитуриентов. Ведомство предъявило обвинения 50 подозреваемым, которые платили взятки за поступление своих детей в высшие учебные заведения. Среди числа замешанных в мошенничестве обеспеченных родителей оказались и актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман. В списке этих вузов были Йельский, Стэнфордский, Джорджтаунский университеты и другие.

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Между тем, дети подозреваемых пытаются справиться с последствиями масштабного скандала своих родителей. Так, младшая дочь актрисы Фелисити Хаффман подверглась издевательствам в учебном учреждении, рассказал источник издания.

В материале отмечается, что и другие родители, у которых есть, например, общие с подозреваемыми друзья в социальных сетях, начали беспокоиться о последствиях такой «дружбы».

В Голливуде опасаются, что список подозреваемых может быть гораздо шире. В частности, следствие разослало в учреждения повестки с именами учащихся, родителям которых еще не были предъявлены обвинения. Это свидетельствует о том, что в ближайшие недели министерство юстиции США предъявит новые обвинения, говорится в материале.