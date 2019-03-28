Названа дата премьеры фильма «Игра престолов: последние часы»

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Документальный фильм «Игра престолов: последние часы» выйдет на HBO 26 мая. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, премьера фильма состоится через неделю после выхода финальной серии «Игры престолов».

Как отмечается, картина расскажет о создании последнего сезона сериала.

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При этом режиссером фильма выступил Джини Финлэй, который находился на съемочной площадке «Игры престолов» в течение года.

Ранее стали известны детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов».