Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Певец Филипп Киркоров устроил скандал на похоронах коллеги Юлии Началовой. Об этом сообщает ФАН.
Как отмечается, исполнителя возмутило то, что его не пропускали проститься с артисткой.
«Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш — занесем через служебный», — заявил Киркорову кто-то на похоронах, цитату которого приводит Baza.
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Уточняется, что Киркорову пришлось стоять в толпе вместе со всеми.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров на похоронах рассказал о встречах с Началовой.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.