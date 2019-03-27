Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

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Певец Филипп Киркоров устроил скандал на похоронах коллеги Юлии Началовой. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, исполнителя возмутило то, что его не пропускали проститься с артисткой.

«Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш — занесем через служебный», — заявил Киркорову кто-то на похоронах, цитату которого приводит Baza.

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Уточняется, что Киркорову пришлось стоять в толпе вместе со всеми.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров на похоронах рассказал о встречах с Началовой.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.