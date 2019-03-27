У Зеленского оценили шансы на дебаты с Гриценко

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Советник кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, могут ли состояться его дебаты с Анатолием Гриценко. Об этом сообщает InfoResist.

Ранее сообщалось, что Гриценко вызвал Зеленского на дебаты.

По его словам, такой шанс есть, но вряд ли дискуссия состоится в рамках текущей избирательной компании.

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«Хотелось бы, чтобы Анатолий Степанович такое же предложение сделал тем, кто идет немножко впереди его — Бойко, Юлии Владимировне [Тимошенко], Петру Алексеевичу [Порошенко], — отметил Разумков.

Он добавил, что после этого, если останется время, политик мог бы встретится с Зеленским, но это маловероятно.