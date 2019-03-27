«Евровидение» могут отменить
Проведение музыкального конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой, сообщает The Jerusalem post.
Как отмечается, опасения связаны с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной, в частности, с недавними ракетными атаками.
В материале говорится, что официальные представители Европейского вещательного союза (ЕВС) следят за развитием ситуации.
Реклама
«Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для ЕВС», — сказали в организации.
Издание подчеркивает, что в ЕВС не уточнили, есть ли у них план действий на случай чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию.