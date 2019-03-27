Умер исполнитель графа Калиостро в «Формуле любви»

Грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, известный по роли графа Калиостро в картине «Формула любви», ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Как отмечается, он умер в Тбилиси.

Нодар Мгалоблишвили после окончания института начал работать в драматическом театре имени Кота Марджанишвили в 1954 году. Он принимал участие в постановках «Отелло» по Уильяму Шекспиру, «На дне» по Максиму Горькому и т.д. В кино актер дебютировал в 1958 году. Самой яркой ролью артиста стал граф Калиостро в фильме «Формула любви».

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Мгалоблишвили носил звание Заслуженного и Народного артиста Грузии.

Ранее сообщалось, что умер Петр Зайченко.