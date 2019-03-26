Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Отказавшаяся ехать на «Евровидение» украинская певица Maruv (Анна Корсун) приехала в Россию на гастроли. Фотографии, сделанные в России, девушка опубликовала в инстаграме.
Украинская певица выложила три фото, сделанные на территории России. Все они были сняты на одной российской радиостанции.
«Счастливые моменты с фанатами», — подписала Maruv.
Ранее сообщалось, что Украине грозит штраф за неучастие в «Евровидении».
Победительница украинского нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в «Евровидении» после того, как ее раскритиковали за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России.
Кроме того, Украина сообщила, что не будет отправлять своего представителя на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».