Экспертиза не смогла определить вменяемость похитителя картины Куинжи

Амбулаторная психолого-психологическая экспертиза не смогла определить вменяемость Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, передает ТАСС.

«Не представляется возможным определить [вменяемость] в условиях амбулаторного освидетельствования», — огласила судья выдержку из медицинской справки.

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Следователь заявил, что по делу необходимо назначить стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

Обвиняемый выразил в связи с этим протест и просил отпустить его под домашний арест.

Ранее Денис Чуприков, задержанный за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, заявил, что раскаивается в содеянном.