Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном

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Денис Чуприков, задержанный за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, заявил, что раскаивается в содеянном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он полностью осознал свою вину.

Он также добавил, что написал чистосердечное признание.

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Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.

Похититель унес картину «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи 27 января, а уже 28 января его задержали. Суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.