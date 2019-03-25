Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Награждение деятелей культуры и искусства проходило в Большом театре в Москве. На торжественную церемонию Билану пришлось прийти на костылях. Как сообщает «Звезда», Билан сломал ногу возле собственного дома.
Костыли не помешали певцу надеть официальный костюм-тройку. «Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто — все начинается с нас самих и трудиться, вышибая искры в профессии — это главное! Рад служить душам людей!» — поделился певец в инстаграме.
Ранее Дима Билан отреагировал на смерть певицы Юлии Началовой.
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Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам ,друзья , всем кто писал письма , поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда !!! Конечно спасибо министерству культуры , быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений , мнений ,жанров и характеров- труд невероятный !!! Мы же все таки государство не анархическое ! Не буду уходить в дебри , тем более это не моя профессия , скажу просто все начинается с нас самих и трудится , вышибая искры в профессии - это главное !!! Рад служить душам людей !!! Спасибо вам за эту оценку , быть нужным эта идея одна из главных !!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны! #заслуженныйартистроссии #билан #димабилан