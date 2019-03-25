Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

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Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Награждение деятелей культуры и искусства проходило в Большом театре в Москве. На торжественную церемонию Билану пришлось прийти на костылях. Как сообщает «Звезда», Билан сломал ногу возле собственного дома.

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Костыли не помешали певцу надеть официальный костюм-тройку. «Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто — все начинается с нас самих и трудиться, вышибая искры в профессии — это главное! Рад служить душам людей!» — поделился певец в инстаграме.

Ранее Дима Билан отреагировал на смерть певицы Юлии Началовой.